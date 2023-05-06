Аксенов призвал ликвидировать ответственных за подрыв автомобиля Захара Прилепина

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости ликвидировать лиц, ответственных за подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. Об этом глава республики написал в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Не буду в очередной раз повторять, что киевский режим – это, по сути, террористическая организация. Надо не говорить, а действовать. Молча и решительно. Опыт у наших военных и спецслужб в этом плане большой. Как и список уничтоженных террористов. Давно пора вписать туда новые имена»,— говорится в сообщении.

Днем 6 мая в Борском районе Нижегородской области взорвался автомобиль писателя Захара Прилепина. Известно, что незадолго до происшествия господин Прилепин находился в машине со своей семьей и знакомым. В результате взрыва писатель получил ранения и был госпитализирован. Водитель Александр Шубин скончался на месте. СКР квалифицировал произошедшее как теракт.

Анастасия Донскова

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