Власти Березовского объявили об эвакуации жителей двух поселков из-за сильных пожаров

Глава Березовского городского округа Евгений Писцов заявил, что в Островном и Зеленом Доле объявлена эвакуация жителей в связи с пожарами. «Один автобус уже выехал с эвакуируемыми из Островного в направлении загородного лагеря "Зарница". Второй стоит пустой — люди не хотят покидать свои дома. Едем в Островной»,— заявил господин Писцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сегодня же глава округа заявил, что нужна помощь добровольцев для локализации лесных пожаров.

«Ситуация складывается неблагоприятным образом: количество очагов увеличивается, сильный ветер способствует распространению огня. Техникой выполняется дополнительная опашка. Нужно усиление волонтерами»,— сообщал Евгений Писцов.

Отметим, что в соседней Тюменской области в нескольких селах и деревнях также проходит эвакуация жителей из-за пожаров.

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