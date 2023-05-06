Медведев: Германия из-за санкций утратит политическое и экономическое лидерство в Европе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия, по его мнению, скоро надолго потеряет свое политическое и экономическое лидерство в Европе. Он считает, что об этом свидетельствует то, к каким последствиям для ФРГ привели антироссийские санкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В своем Telegram-канале господин Медведев отметил, что утрата лидерства Германией будет «на радость» Франции и Британии. Он полагает, что «это будет означать полный крах тех политиков, которые говорили, что немцы легко проживут без России».

Дмитрий Медведев обратил внимание на убытки Германии, которые та понесла после введения санкций против России. Он привел статистику Института германской экономики, согласно которой к концу 2023 года общий ущерб от последствий кризиса на Украине для экономики ФРГ может достичь $300 млрд. «Это почти 8% от общего ВВП Германии. Рост по сравнению с прошлым годом — более чем в два раза»,— резюмировал господин Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ предложил упростить въезд в Россию для граждан Германии, которые выступают против «европейских деятелей», таких как канцлер Олаф Шольц. Господин Медведев также посоветовал тем, кто желает воспользоваться предложением ФРГ, покинуть Россию, и как можно скорее. Такое заявление Дмитрий Медведев сделал в ответ на обсуждение в Германии идеи упростить въезд в страну для россиян, недовольных руководством РФ.

Александр Кислов