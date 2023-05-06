Четверть региональных объектов могут исключить из Генерального плана Петербурга

Число отображаемых в Генеральном плане объектов регионального значения могут сократить на четверть. Это может затруднить планирование застройки Санкт-Петербурга в глобальной перспективе. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Проект поправок в городской закон «О видах объектов регионального значения, подлежащих отображению на генеральном плане Санкт–Петербурга» подготовил комитет по градостроительству и архитектуре (КГА). Документ может быть внесен в Законодательное собрание, в апреле он прошел антикоррупционную экспертизу. По мнению экспертов, сокращение отображаемых объектов на четверть может упростить работу.

Среди них пешеходные переходы. Их потерю экс–глава экспертной группы комиссии по горхозу ЗакСа Александр Карпов считает самой существенной.

«Переходы должны куда–то вести, а это надо продумывать на уровне генплана. Теперь получается: уберём их, построим скоростную дорогу, а уже потом когда–нибудь придумаем, как эту дорогу люди будут переходить»,– говорит эксперт.

По его мнению, их не отображение делает развитие города «не системным, не скоординированным, примитивным по концепции и внеконтекстным». При этом глава КГА Юлия Киселева отметила, что число отображаемых в Генплане объектов предлагается уточнить «в целях приведения данного закона в соответствие с требованиями законодательства РФ».

«Значительное количество объектов в сфере культуры являются негосударственными (частными), создание и содержание которых осуществляется за счёт внебюджетных средств. Соответственно, такие объекты фактически также не являются объектами регионального значения»,– заявила госпожа Киселева.

Напомним, что новый Генеральный план Петербурга – проект развития города до 2040 года. В нем перечислены все крупные объекты социальной инфраструктуры, а также указано, где будут строить будущие тоннели, развязки, пешеходные переходы. Каждая территория имеет свои функциональные зоны. Они разъясняют, где и что можно строить, а что нельзя. Действующий в настоящее время Генплан был принят в 2005 году и утратил свою силу в марте 2021 года. До этого город жил по плану, принятому в 1987 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что утверждение нового Генплана Петербурга перенесли на осень 2023 года. По всей видимости, его примут одновременно с Правилами землепользований и застройки, о чем рассказал вице-губернатор Николай Линченко.

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