В ДНР при минометном обстреле погиб заместитель командира взвода из Югры

При освобождении ДНР в ходе специальной военной операции погиб 35-летний заместитель командира взвода из Пыть-Яха (ХМАО-Югра) Антон Гаськов, сообщила пресс-служба окружного правительства. В Пыть-Яхе у погибшего остались мама и сестра.

Антон Гаськов родился в городе Добрянка Пермской области, где окончил школу и профессиональное училище, получив специальность слесаря по ремонту автомобилей. Два года отслужил по призыву в ВС РФ. В Югру он переехал после службы. Работал на предприятиях Пыть-Яха.

На спецоперацию был призван в рамках частичной мобилизации. Младший сержант Гаськов героически погиб вместе с бойцами своего подразделения в результате минометного обстрела опорного пункта одного из населенных пунктов ДНР.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. Ранее сообщалось, что на спецоперации погиб 33-летний стрелок мотострелкового батальона из Югры.

Диана Сунагатуллина

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