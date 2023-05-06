Япония внимательно следит за последствиями атаки БПЛА на Кремль

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что правительство Японии внимательно следит за возможными последствиями удара на Кремль. Он отметил, что Украина отрицает причастность к атаке.

«Мы внимательно следим за ситуацией с точки зрения возможного влияния инцидента на дальнейшее развитие событий»,— сказал Ёсимаса Хаяси на брифинге (цитата по ТАСС). Он не стал говорить, кто мог бы стоять за атакой, добавив, что Украина отрицает свою причастность.

3 мая пресс-служба Кремля сообщила, что кремлевскую резиденцию российского президента атаковали два беспилотника. Главы государства в момент атаки там не было. Ответственность за атаку российские власти возложили на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности к атаке.

Подробнее об атаке на Кремль — в публикации «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».

Олеся Павленко