Возле Хьюстона горит химический завод Shell

Пожар произошел на химическом заводе компании Shell в пригороде Хьюстона (штат Техас, США). Над объектом поднялся столб дыма.

Завод горит в небольшом городе Дир-Парк. Офис шерифа округа Харрис рассказал AP, что сообщение о пожаре поступило после 15:00 5 мая по местному времени (00:00 6 мая по московскому). Городские власти отметили, что для жителей не объявлялась необходимость прятаться в укрытиях.

Ликвидацией последствий пожара руководят пожарные округа Харрис, но на место также привлечены пожарные команды горящего завода и других предприятий.

Леонид Уварчев