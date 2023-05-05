В Темрюкском районе восстановили движение автомобилей после массовой аварии

В Темрюкском районе на участке автотрассы «Поселок Соленый — Порт Кавказ» полностью восстановили движение, ограниченное из-за массовой аварии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Движение было временно ограничено из-за разлива масла на дорогу из автоцистерны.

Ранее в ведомстве сообщили, что водитель автоцистерны с маслом не выдержал безопасную дистанцию и въехал в пять попутных автомобилей. В результате происшествия пострадал один человек. Его доставили в больницу.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram