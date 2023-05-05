Биржевой мост в Петербурге откроют для движения 8 мая

Движение транспорта по Биржевому мосту в Санкт-Петербурге будет пущено 8 мая, сообщила пресс-служба ГБУ «Мостотрест». Ввод моста был отложен из-за ледохода, помешавшего демонтажу временных свай.

«Специалисты выполнили основной объем работ по демонтажу временных опор в рамках капитального ремонта Биржевого моста… К вечеру 8 мая движение по нему будет восстановлено»,— говорится в сообщении.

В ходе работ на мосту капитально отремонтировали разводной механизм, вспомогательные системы, отремонтировали дорожное полотно и оснастили мост системой АСУТП (автоматической системой управления производственным процессом), ранее отсутствовавшей в составе систем сооружения.

Биржевой мост закрывали на ремонт на две недели. Ограничения движения на этот срок коснулись самого моста и набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевого проезда.

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