На Биржевом мосту в Петербурге возобновили демонтаж временных свай и ограничили движение автомобилей

На Биржевом мосту через реку Неву в Санкт-Петербурге возобновились работы по демонтажу временных конструкций, установленных на время капремонта сооружения. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ «Мостотрест». Ранее планировалось возобновить работы не раньше начала мая.

«На Биржевом мосту возобновляются работы, которые инженерам пришлось прекратить из-за активного ледохода по Малой Неве в середине апреля. Движение по мосту будет закрыто с 29 апреля по 8 мая»,— говорится в сообщении.

При этом мост откроют для движения с07:00 до 21:00 4 мая для подготовки Парада Победы. После демонтажа свай инженеры будут готовить разводной пролет к активной навигации 2023 года и полноценным нагрузкам.

Напомним, Биржевой мост закрывали для транспорта на две недели в связи с ремонтом. Ограничения на движение коснулись также набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевого проезда.

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