На балконе Волковского театра состоится диджей-сет

В Ярославле на уличном балконе театра им. Федора Волкова 11 мая состоится первый диджей-сет проекта «Посмотри наверх! Балкон.сет». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театр им.Волкова

Фото: Дарья Петерсон Театр им.Волкова

Фото: Дарья Петерсон

На балконе Волковского диджей MELO MAN сыграет на виниле, также в сете примет участие ярославский музыкант-мультиинструменталист Алексей Головицын. Мероприятие начнется в 17:00.

Для Ярославля уже готов «звуковой портрет»: в формате саунд-дизайна в сет будут вплетаться специальные аудиотексты и аудиоэффекты, непосредственно связанные с историей и жизнью города (культурные, исторические факты, местный колорит).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в девяти городах Ярославской области на балконах знаковых зданий будут проходить диджей-сеты весной и летом 2023 года. Проект «Посмотри наверх! Балкон.сет», разработанный ООО «Волга-тур», стал победителем первого основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получил грант в 2 млн руб.

Алла Чижова