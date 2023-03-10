В Ярославской области диджеи сыграют краеведческие сеты

В девяти городах Ярославской области на балконах знаковых зданий будут проходить диджей-сеты весной и летом 2023 года. Проект «Посмотри наверх! Балкон.сет», разработанный ООО «Волга-тур», стал победителем первого основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получил грант в 2 млн руб. Об этом сообщает региональный сайт правительства и сайт президентского фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балконы Волковского театра в Ярославле.

Фото: Алла Чижова//Коммерсантъ-Ярославль Балконы Волковского театра в Ярославле.

Фото: Алла Чижова//Коммерсантъ-Ярославль

«Проект «Посмотри наверх! Балкон.сет» предназначен для молодых жителей городов Ярославской области, у которых практически нет или очень мало возможностей и ресурсов, позволяющих узнать и полюбить свой город, чувствовать себя частью его культурного кода, они испытывают нехватку качественного общения, способов самореализации. Проект с самого начала вовлекает молодежь в создание контента, побуждает ее заинтересоваться историей своего города, стать своего рода «со-организатором» события»,— говорится в заявке проекта.

Событие будет состоять из трех частей. Первая — выступление диджея, играющего на виниловых пластинках, зазвучат подготовленные специально для каждого города аудиотексты, связанные с его жизнью: культурные, исторические факты, информация об архитектурных объектах и местах проведения, местный фольклор, атмосферные звуки города. По мнению разработчиков, это создаст у аудитории уникальный опыт погружения в атмосферу города, в его историческую мифологию, даст возможность пережить эмоциональную сопричастность к его жизни. Вторая — коллаборация диджея и местных музыкантов. Третья часть — неформальные встречи диджея и музыкантов-участников с местной молодежью.

Выбор исторически значимых объектов будет делаться на основании мнения молодежи. «Диджей-сеты» пройдут в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Тутаеве, Угличе, Мышкине, Данилове, Гаврилов-Яме. Реализация проекта запланирована на период с 1 апреля по 31 августа 2023 года.

Алла Чижова