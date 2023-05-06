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Коммерсантъ FM
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«Для доверия с детьми важно, чтобы родители их не "сливали"»

Мария Львова-Белова, Анастасия Волочкова, Иосиф Пригожин — о своем опыте воспитания

Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка:

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

— Самое главное в воспитании детей — любить их и создавать ощущение безопасности. А еще нужно давать им свободу и учить ответственности за самостоятельные действия. В нашей семье воспитание — это и дела по хозяйству, и совместный досуг с фильмами, книжками, играми. И конечно, доверие: стараюсь разговаривать с детьми, обсуждать все вопросы и проблемы. А также мы часто обнимаемся — без этого нельзя!

Светлана Пашкевич, руководитель проектов бизнес-школы «Сколково»:

Фото: Личный архив Светланы Пашкевич

— Иду по приборам в темноте, интуитивно чувствуя, что надо делать, что нет. Иногда читаю что-то, но из прочитанного мало что беру в качестве инструмента для действия. Я скорее ищу там какие-то идеи, которые потом перерабатываю. Никогда не хожу ни на какие воспитательные форумы. Стараюсь воспитывать сына немного не так, как воспитывали меня.

Очень сложный период, когда сыну было три года: мне никто не объяснил, как надо вести себя с ним, когда он почти впадал в истерику. Тогда мне очень помогла одна страница книги Юлии Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?». Это единственная книга, в которой я нашла совет, который перевернул мое осознание того, что и как я делаю. Там было написано, что нужно ребенку озвучить его эмоцию. Ребенок истерит, потому что он что-то испытывает, а что — он понять и обозначить не может. И ему нужно это озвучить. Я сделала так, и это изменило наши отношения.

Анастасия Волочкова, балерина, заслуженная артистка РФ:

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Как хотела, так и вырастила!

Иосиф Пригожин, продюсер:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Мы с Валерией воспитывали шестерых детей в духе классических форм. До 21 года мы, семья и школа, совместно давали образование детям и несли за них ответственность. Затем они снимались с дотации и начинали жить самостоятельно.

Были периоды, когда длительные поездки, гастроли физически не позволяли нам полноценно отдавать себя детям. В младшем возрасте у них были няни — не на каждого в отдельности. Уже взрослые дети, мальчики, жили как одна общага. До определенного возраста мы не позволяли ребятам пользоваться интернетом. Иногда мы баловали детей, но не баловали себя, очень бережно относясь к расходам.

Григорий Трубников, директор Объединенного института ядерных исследований, академик РАН:

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Я счастливый отец, у меня четверо детей, трое старших — школьники средних и младших классов. И я постоянно задаю вопрос: достаточно ли времени я провожу с ними, обучаю чему-то, хорошо ли знаю их внутренний мир и вообще глубоко ли вникаю в их жизнь? Ведь я все время провожу на работе, там мои главные научные проекты, общение с коллегами, поездки, совещания.

Дети — это то, что остается после нас. Но остаются и дела. Счастье — в балансе. Принятая мною модель правильного отца в том, чтобы показывать детям своим примером, что дoлжно и что не должно делать. На общение и объяснения часто времени просто нет не только у меня, но и у них. Они видят книги, которые я читаю, мы вместе выбираем и смотрим фильмы, путешествуем и открываем для себя мир, они полноценные участники моей широкой сферы общения.

Дети в итоге сами должны выбирать. И это самое ценное, когда у человека есть свой выбор в жизни. И если я в их глазах успешен, значит, они будут следовать многим вещам, которые мне помогли достичь того, что я собой представляю. Надеюсь, что они будут счастливы.

Владимир Чагин, семикратный победитель ралли «Дакар» в классе грузовиков, руководитель команды «КамАЗ-мастер» и проекта «Международное ралли "Шелковый путь"»:

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

— Воспитывали, больше опираясь на свой опыт. Я редко бывал дома, но все свободное время проводил с детьми, делился советами, выслушивал их мнения, отвечал на вопросы, стремился сделать так, чтобы они ждали меня. Мы с женой не давили и не поучали их, старались научиться понимать их, помнили, что от слов родителей детские ушки иногда быстро закрываются, что от общения с родителями у них должны оставаться только приятные эмоции. Мы давали свободу действий, даже если они что-то делали не так.

Я безумно благодарен своим родителям за мое воспитание. Они привили мне любовь к чистоте, дисциплине и порядку. Эти качества у меня от мамы, а она получила их от бабушки с дедушкой.

Мои дети не стали автогонщиками. У старшего сына плохое зрение, но у него прекрасные слух и голос, он сочиняет и поет, прекрасно владеет компьютером и помогает тем, кто плохо видит, создавая для них программы. Младший дважды был победителем Кубка России по ралли-рейдам, но вместе с мамой увлекся рисованием, окончил художественную школу. Я уверен, родители не должны навязывать детям свой выбор.

Тимофей Окроев, учредитель и генеральный директор группы РПК:

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

— 19 лет назад мы с женой по книгам начали изучать все про роды и воспитание детей. Вначале были ошибки, а потом стали больше прислушиваться к собственной интуиции. В детсад старшие дети не ходили, мы состояли в каких-то мамских чатах, снимали дом, нанимали минимально необходимый персонал (нянечка, уборка, готовка), сами по очереди занимались детьми. В результате плавно перешли к домашнему обучению, оказавшемуся эффективным: дети осваивали программу учебного года меньше чем за шесть месяцев, много и быстро читали.

Но они решили получить классическое образование, поступили в гимназию, и нас очень радует их навык самостоятельно выполнять домашние задания. Сейчас детям 17, 14, 11, 8 и 3, и мы на опыте убедились, что для доверия с детьми очень важно, чтобы родители их не "сливали", априори занимали сторону ребенка, пусть только ментально, энергетически.

Старшие дети могут иногда что-то недоговаривать нам, но они не врут. Бывает, что младшие приносят из школы неудобовоспринимаемые словечки, но они быстро выветриваются, поскольку родители ими не пользуются. Радуемся, когда дети проявляют самостоятельность и инициативу, считаем, что каждому важно пройти свой путь ошибок.

Ксения Пономарева, вице-чемпионка мира и чемпионка России по фитнес-бикини:

Фото: Соцсети Ксении Пономаревой

— С любовью, в дружбе и взаимопонимании! И я счастлива от процесса, много времени провожу с детьми и довольна результатами. Саша и Лиза уже живут самостоятельно, младшие дочки только пошли в школу, но с каждым есть полное доверие. У них не было и нет страха передо мной. Со старшими можем посоветоваться по любому вопросу. С младшими отношения более нежные и трепетные. Даже если прикрикну на них, они не пугаются, а удивляются: «Ой, мама, какая ты смешная!» Но сразу понимают, что они меня расстроили. Мне комфортнее с ними разговаривать, объяснять, чем они меня огорчили, и таким образом влиять на них.

Дома не было и нет ограничений и запретов, обо всем договариваемся. Многое определяет пример родителей. Никого не заставляла заниматься спортом или правильно питаться. Могли начинать и бросать ходить в секции, но, например, кубики пресса на животе поддерживают сами до сих пор! И приятно слышать, когда и старшие, и младшие говорят, что питаются, работают над собой и вообще делают многие вещи, потому что видели, как это делали мама и папа.

Александр Гезалов, директор Наставнического центра, эксперт Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

Фото: Личный архив Александра Гезалова

— Вовлеченностью в их жизнь и обучению необходимым навыкам. Я — детдомовец, помню, как мне этого не хватало. В совместном труде и учебе вырабатывается ответственность за поступки, за свою судьбу. Это сложно, но очень важно, чтобы преодолевать сложности и помогать другим. Вижу, что это уже получается у старшей дочери, есть первые успехи и у младших.

Мой сын Федор захотел освоить игру на гитаре, и я показывал ему первые аккорды. Сейчас он уже уверенно дает концерты в составе группы, а тогда всего лишь через две недели учебы предложил выступить перед сверстниками в психиатрической больнице в Подмосковье. Его тепло приняли, а он сказал, что понимает, насколько им тяжело там находиться.

Группа «Прямая речь»

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