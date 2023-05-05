Звонки курянам с сообщениями о сбежавших бойцах, нападающих на жителей, в правительстве области назвали дезинформацией

На телефоны жителей Курской области стали поступать звонки через различные мессенджеры с сообщениями о том, что сбежавшие бойцы ЧВК «Вагнер» нападают на жителей. Об этом рассказали в правительстве Курской области. Там эти сообщения назвали дезинформацией и информационной атакой. «Не поддавайтесь панике и игнорируйте такие сообщения»,— призвали власти региона в своем официальном Telegram-канале.

В правительстве региона также сообщили, что в течение нескольких дней в приграничных районах распространяются фейковые ролики — в частности, о работе диверсионно-разведывательных групп и найденных сухпайках противника. Их создание власти приписывают иностранным спецслужбам, которые «работают на создание паники в приграничных районах».

Это не первый случай, когда власти приграничных регионов сообщают о распространении недостоверной информации, призванной запугать жителей. Так, в марте правительство Белгородской области со ссылкой на ГУ МЧС субъекта сообщило о поступлении жителям региона фейковых звонков с извещением о якобы «заминированных зданиях и социальных объектах». Чуть ранее в постановочном видео некая ДРГ сообщала, что якобы дошла до села Плехово в приграничном Суджанском районе Курской области. В феврале из-за хакерской атаки жители Черноземья услышали по радио о мнимой угрозе ракетного удара

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Мария Старикова