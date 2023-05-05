ВСУ обстреляли села в Белгородской области, пострадавших нет

Под обстрел ВСУ попали села Черемошное и Устинка Белгородского района Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал.

«Пострадавших нет. Посечены забор и три машины на территории сельскохозяйственного предприятия, также повреждена линия электропередачи»,— написал господин Гладков.

Аварийные и оперативные службы ликвидируют последствия.

С начала СВО Белгородская область практически ежедневно подвергается обстрелам. До апреля 2023-го Белгородская область 2 276 раз попадала под украинские обстрелы, рассказывал Вячеслав Гладков в ходе апрельского отчета о деятельности правительства перед облдумой. В регионе с апреля 2022-го действует желтый, высокий уровень террористической опасности, с октября прошлого года введен средний уровень реагирования.

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».