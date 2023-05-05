ЦНИИ «Буревестник» частично отбился от исков Минобороны

В арбитражном суде Москвы завершились закрытые судебные споры Министерства обороны РФ с нижегородским ЦНИИ «Буревестник» (предприятие конструирует и выпускает ствольные артиллерийские системы). В трех засекреченных делах военное ведомство пыталось взыскать в общей сложности свыше 255 млн руб. неустоек по госконтрактам. Однако иски были удовлетворены частично – видимо, судьи снизили размер требований военного заказчика. Какие финансовые санкции присудили «Буревестнику» в закрытых делах, неизвестно, на предприятии этот вопрос не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Очевидно, что судебные решения не устроили ни Министерство обороны, ни ЦНИИ «Буревестник» – обе стороны подавали апелляционные жалобы. Близкий к предприятию собеседник предположил, что судебные споры, вероятнее всего, касались исполнения военных заказов на НИОКР по новым образцам вооружений, которые «Буревестник» затянул не только по своей вине.

Как ранее сообщалось, ЦНИИ «Буревестник» вместе с другими двумя производителями ствольной артиллерии передали из управления «Уралвагонзавода» (УВЗ) в концерн «Техмаш». В госкорпорации «Ростех» рассчитывают, что это решение поможет активизировать ряд опытно-конструкторских работ, увеличить объемы производства и поставок современных артсистем в войска, а УВЗ сосредоточится на профильной деятельности по выпуску танков.

Иван Сергеев