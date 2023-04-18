«Ростех» передаст концерну «Техмаш» производящие артиллерию предприятия Уралвагонзавода

Концерн «Техмаш» получит от госкорпорации «Ростех» три актива Уралвагонзавода (УВЗ) — предприятия ЦНИИ «Буревестник», «Уралтрансмаш» и завод №9. Они занимаются в том числе выпуском ствольных артиллерийских систем. Решение об этом принято на уровне акционера обоих концернов, заводы передадут в ближайшие недели, сообщает РБК со ссылкой на источник. В «Ростехе» подтвердили эти планы.

В госкорпорации объясняли, что принятое решение поможет «активизировать ряд опытно-конструкторских работ», увеличить объемы производства и усилить поставки в войска современных образцов вооружения. «УВЗ при этом сконцентрируется на основной для него танковой тематике»,— пояснил представитель корпорации.

По словам источника РБК, необходимость изменений появилась из-за резкого роста потребностей армии и объема поставок на фоне военной операции на Украине. Он добавил, что «Техмаш» займется работой над артиллерией, а Уралвагонзавод будет заниматься танками.

Завод №9 производит гаубицы Д-30А, пушки для танков Т-72 и Т-90; «Уралтрансмаш» — самоходные гаубицы «Мста-С». ЦНИИ «Буревестник» — артиллерийские системы и минометы, в том числе возимые 2Б11, 2С12 «Сани», а также установки для корабельной артиллерии.

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Лаура Кеффер