Инспекция выяснила причины гибели работника «Авиастара» на испытаниях самолета

Комиссия госинспекции труда в Ульяновской области завершила расследование гибели рабочего самолетостроительного завода «Авиастар» (филиал ПАО «Ил») произошедшей во время испытаний кабины самолета на герметичность. Информацию об этом ведомство разместило на своем официальном сайте.

Как сообщал «Ъ-Волга», инцидент произошел второго марта этого года в цехе 278 агрегатно-сборочного производства. Специальная бригада производила проверку герметичности кабины самолета Ил-76МД-90А. По словам собеседника «Ъ-Волга» из сотрудников «Авиастара», знакомого с ситуацией, «что-то пошло не так, какие-то части вырвало давлением воздуха, и убило человека, еще четверо пострадали». В тот же день СУ СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

Как установила комиссия, в тот день 46-летний слесарь-клепальщик «подошел к отсеку Ф-1, на котором проходили испытания на герметичность, для выполнения работ по замеру угла открытия дверей фюзеляжа, «в этот момент произошел разрыв корпуса отсека Ф-1 в связи с нагнетанием в него избыточного давления, вследствие чего разлетающимися обломками внутренней перегородки отсека Ф-1 сборщику-клепальщику была нанесена смертельная травма головы». При этом, отмечает комиссия, работник «находился в состоянии алкогольного опьянения и не был отстранен от работы».

Комиссия также выяснила, что «стенд, используемый при испытаниях, не был предназначен для этого типа самолета, наконечник шланга контроля избыточного давления не подходил к штуцеру самолета», и соединение шланга со штуцером самолета было произведено по типу «гайка с внутренней резьбой в гайку с внутренней резьбой с применением изоленты». Из-за недопустимого соединения отсутствовала необходимая герметичность, «и контрольные манометры занижали показания избыточного давления, при отсутствии дублирования показаний». При этот контроль давления «осуществлялся только в одной точке кабины, оператор не видел на манометре реальное избыточное давление и не прекращал подачу воздуха в отсек Ф-1 до его разрушения».

Комиссия также указала на сопутствующие причины трагического инцидента: отсутствие контроля со стороны руководителей подразделения за ходом выполнения работы и соблюдением трудовой дисциплины (не был даже назначен ответственный руководитель работ); зона испытаний не была огорожена, а люди не были удалены из зоны; нарушена технология опрессовки, акт готовности к испытаниям кабины и оборудования не был оформлен; не проводилась фиксация давления на самописец, работники не были оснащены средствами индивидуальной защиты.

Инспекция сообщила, что материалы расследования комиссии «направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных должностных лиц». В СУ СКР «Ъ-Волга» ответили, что материалы инспекции будут приобщены к уголовному делу, расследование продолжается, следствие ждет результатов экспертиз, обвинение пока никому не предъявлено.

Сергей Титов, Ульяновск