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Белгородский облсуд снова продлил арест экс-мэру облцентра Антону Иванову

Белгородский областной суд продлил арест бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, в отношении которого возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и получении взяток, сообщает ТАСС. Мера пресечения продлена до 5 июля включительно.

Под стражей экс-чиновник находится с 8 марта, когда Свердловский райсуд избрал ему меру пресечения в виде заключения на два месяца. Ранее облсуд уже продлял арест бывшего мэра Белгорода.

Антон Иванов обвиняется во взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) во время работы на посту гендиректора Белгородской ипотечной корпорации (БИК). В региональном СКР предполагают, что по инициативе топ-менеджера коммерческие фирмы взяли займы у корпорации, не вернув 50 млн руб. Экс-глава компании за неприятие мер к возвращению долга якобы получил взятку в виде автомобиля стоимостью более 2,5 млн руб.

Также СКР возбудил в отношении Антона Иванова еще два уголовных дела о получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) и о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет). По версии следствия, на посту гендиректора БИК Антон Иванов получил от представителя фирмы «Промагрострой» взятку в виде ноутбука Lenovo стоимостью более 150 тыс. руб. за заключение договоров подряда на выполнение работ по строительству домов. Превышение полномочий, как считают в СКР, выразилось в продаже земельных участков по заниженной стоимости. Ущерб госкорпорации оценивается в 10 млн руб.

Подробнее о деле Антона Иванова читайте в публикации «Ъ» «Бывшему мэру предъявили иномарку».

Валерия Розбот

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