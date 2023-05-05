Поставки новой формы для российской армии начала компания концерна «Калашников» из Удмуртии

Компания «Триада-ТКО», входящая в состав концерна «Калашников» из Удмуртии, начала поставлять новый всесезонный комплект полевого обмундирования для Вооруженных сил страны. Как пишет Ъ, в первую поставку вошло несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Калашников» Фото: пресс-служба «Калашников»

В компании подчеркнули, что новое поколение обмундирования обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлено из материалов с улучшенными свойствами. Комплект исполнен в новой расцветке. В разработке участвовало управление департамента ресурсного обеспечения российского Минобороны.

Отмечается, что «Триада-ТКО» специализируется на разработке и производстве спецэкипировки и снаряжения для военнослужащих. Компания была основана в 2012 году, а в 2018 году вошла в состав концерна «Калашников».