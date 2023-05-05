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Арестованный Олег Кручинин попросил допросить чекистов-попутчиков

Обвиняемый в получении взяток бывший руководитель Приволжского департамента и Самарского-Ульяновского управления Росприроднадзора Олег Кручинин в суде начал представлять доказательства в свою защиту. Вину в коррупции он не признает и рассказал об обстоятельствах своего задержания 16 ноября 2021 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По показаниям бывшего чиновника, когда он на поезде возвращался из Нижнего Новгорода на работу в Самару, с ним в одном купе налегке ехали двое сотрудников ФСБ. Обоих он узнал в лицо, и поэтому спокойно оставлял личные вещи. Когда Олег Кручинин возвращался в купе из туалета, то каждый раз замечал, что один из сотрудников стоит в коридоре вагона, беседуя с другим через приоткрытую дверь. Незадолго до прибытия поезда у Олега Кручинина, по его словам, перестала работать сеть на мобильнике и планшете, хотя у его попутчиков связь работала. Они вышли из поезда перед ним, и участвовали в задержании вместе с другими оперативниками и следователем нижегородского СУ СК. Несколько человек заблокировали чиновнику выход из вагона, надели ему наручники, натянули капюшон на глаза, и привели в какое-то цокольное помещение самарского вокзала, объяснив, что он задержан по подозрению в получении взятки.

По словам Олега Кручинина, следователь попросил его достать все содержимое из карманов куртки, и чиновник достал сложенные пятитысячные купюры, помеченные особым составом. Как сообщил обвиняемый, в карманах у него были только два телефона и шапка, и он не знает, каким образом наличные попали в его верхнюю одежду. Олег Кручинин, по его словам, просил, чтобы смывы с рук сделали также у двух сотрудников ФСБ, ехавших с ним в купе, и указали их участие в протоколе задержания. Однако следователь категорически отказался это сделать, сообщив задержанному, что тот «может звонить куда угодно», рассказал обвиняемый. В рассекреченных материалах уголовного дела попутчики также не фигурировали.

Гособвинитель усомнился в правдивости этих показаний. Однако по ходатайству защиты судья решил вызвать на допрос оперуполномоченных нижегородского УФСБ Михаила Лоскутова и Андрея Перепелкина, чтобы стороны могли задать им интересующие вопросы.

Иван Сергеев

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