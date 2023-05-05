Петербургский подрядчик обследует дома в Нижегородской области для капремонта

Госжилинспекция Нижегородской области подписала контракт на обследование технического состояния многоквартирных домов с ООО «Главленэксперт» из Санкт-Петербурга, следует из документации на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Компания выиграла торги, вдвое снизив стоимость контракта с начальных 142,9 млн руб. до 75,9 млн руб. Обследование многоквартирного фонда потребовалось для формирования программы капитального ремонта, на эти цели из областного бюджета в феврале выделили 170 млн руб.

Подрядчик должен выполнить работы до 31 декабря 2023 года, компании предстоит обследовать состояние более 3 тыс. домов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Главленэксперт» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2012 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Генеральный директор и бенефициар Сергей Шурухо. Организация специализируется на деятельности в области архитектуры, инженерных изысканий и технических консультаций. Выручка компании в 2022 году составила 127,6 млн руб., чистая прибыль – 11,7 млн руб.

Владимир Зубарев