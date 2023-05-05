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Коммерсантъ FM
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Ан-140 влетел в перспективы

Возможно ли перезапустить производство самолетов

В России задумали вернуть самолеты Ан-140 — самарский завод «Авиакор» готов возобновить их выпуск, если получится импортозаместить комплектующие и системы таких воздушных судов. Об этом говорится в годовом отчете предприятия. Производитель выпускал Ан-140 с 2006 года по лицензии украинского концерна «Антонов». Однако в 2015-м производство приостановили, поскольку Киев прекратил поставки необходимых компонентов.

Фото: Андрей Боев, Коммерсантъ

Фото: Андрей Боев, Коммерсантъ

Турбовинтовой региональный самолет вместимостью до 52 пассажиров был способен преодолевать свыше 3,5 тыс. км, его создавали для замены советских Ан-24 и Як-40. Реально ли перезапустить производство Ан-140? И кому будет интересен такой самолет?

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров считает, что шансов возродить эту модель на самарском авиапредприятии практически нет:

«Самолет Ан-140 сам по себе получился удачным, но, когда пошел в реальную эксплуатацию, оказалось, что с его технической поддержкой все не так уж и радужно.

Часть номенклатуры изделий производилась на Украине. И самое главное — двигатель к этому воздушному судну тоже запорожский.

Соответственно, если даже говорить о возможном импортозамещении, то где взять ключевой компонент? Ведь для создания двигателя нужно около десяти лет, а через это время тема уже будет совершенно неактуальна. Поэтому попытка вернуться, условно говоря, к пиратскому копированию украинского самолета не имеет абсолютно никакого смысла».

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Завод «Авиакор» в своем годовом отчете также указал, что остановку проекта Ан-140 ему компенсировали участием в строительстве турбовинтового регионального самолета «Ладога». Кроме того, он стал изготавливать компоненты для отечественных лайнеров Sukhoi Superjet-100 и МС-21.

Самарскому предприятию вряд ли есть смысл возрождать производство Ан-140, однако опыт работы над ним пригодится при создании новых российских образцов, уверен главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов:

«Этот тип востребован, потому что самолеты, которые летают сегодня, — Ан-24, Ан-26, совсем немножко оставшихся Як-40 — имеют предел эксплуатации. Безусловно, их нужно чем-то заменять. Поэтому в этом классе машины необходимы. Но также нужно понимать, что в России разрабатывается модифицированная версия регионального самолета Ил-114-300, основные усилия направлены на его производство.

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Как развивается авиастроение в Свердловской области

Кроме того, есть проект самолета "Ладога" чуть меньшей размерности, то есть по своим характеристикам разрабатываемое воздушное судно будет достаточно близко к машинам этого класса. Конечно, и рынок есть, и очень серьезная потребность в таких самолетах присутствует, они непременно нужны, но в ограниченном количестве.

Вместе с тем "Авиакор" — это хороший завод, там есть специалисты и возможности, поэтому в рамках тех проектов, которые сегодня реализуются, конечно, для него целесообразно найти место в этой кооперации».

Основным гражданским пользователем Ан-140 в России была авиакомпания «Якутия», в парке которой числилось четыре таких машины. Однако в 2015 году, после того, как Украина прекратила поставлять комплектующие для этих воздушных судов, перевозчик перестал их использовать, а затем и вовсе списал.

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Владимир Расулов

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