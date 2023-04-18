В Екатеринбурге закроют движение по переулку Базовому из-за строительства развязки у «Калины»

Движение транспорта в районе переулка Базового, 4 в Екатеринбурге будет закрыто с 29 апреля по 12 мая из-за строительства развязки у концерна «Калина». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. На закрытом участке будут установлены дорожные знаки и указатели.

На время ремонта объезд будет организован по ул. Яламова вдоль зданий № 28а и 28б на Сибирском тракте с выездом на Сибирский тракт в районе остановки общественного транспорта «Лесотехнический университет».

Напомним, контракт на реконструкцию развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом был заключен в мае 2021 года. Работы выполняет московская компания «АльмакорГруп». Сумма контракта – 6,36 млрд руб. Реконструкцию планируют завершить в декабре 2024 года.

Развязка соединит три района Екатеринбурга — Октябрьский, Кировский и Чкаловский с общей численностью жителей в 680 тыс. человек. Пропускная способность увеличится более чем в два раза, с пяти тыс. автомобилей в час до 12 тыс.

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