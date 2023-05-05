Лефортовский суд арестовал уроженку Крыма по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и арестовал уроженку Крыма Ление Умерову. Ее подозревают в государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Предоставлять подробную информацию о деле в суде отказались, указав, что материалы засекречены.

По информации СМИ, госпоже Умеровой 25 лет. В 2015 году она переехала в Киев. В декабре прошлого года года девушка решила приехать в Крым, чтобы навестить отца, у которого диагностировано онкологическое заболевание. В Крым Ление Умерова отправилась на автобусе «Тбилиси—Симферополь». На контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс ее задержали российские пограничники и отвезли во Владикавказ.

Ление Умерову признали виновной в нарушении правил пересечения границы России (ч. 1 ст. 18.1 КоАП). Следующие три месяца она провела в заключении в Центре временного содержания иностранных граждан. После того как госпожу Умерову отпустили из спецприемника, она вновь была задержана.

4 мая брат девушки Азиз Умеров сообщил украинскому изданию «Грати», что ей предъявили обвинения в шпионаже. Он рассказал, что сотрудники ФСБ привезли девушку из Владикавказа в московское СИЗО Лефортово. Сегодня, 5 мая, стало известно, что Ление Умерову подозревают в госизмене. Ей может грозить пожизненный срок.