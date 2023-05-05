Мужчины в военной форме устроили драку на борту «Уральских авиалиний»

Мужчины в военной форме подрались в самолете «Уральские авиалиний» во время полета из Читы в Санкт-Петербург через Екатеринбург, сообщил портал It’s My City. По данным издания, один из участников конфликта был в форме с нашивкой в виде буквы V.

По данным портала, мужчин разнимали бортпроводники и другие пассажиры рейса. Успокоить их удалось только спустя час, в Екатеринбурге их высадили из самолета. Авиаперевозчик проведет собственное расследование. В пресс-службе авиакомпании отказались «Ъ-Урал» комментировать ситуацию.

В 2022 году 48 человек были привлечены к уголовной ответственности, а 1,8 тыс. — к административной за «деструктивное поведение» на объектах воздушного транспорта.

Полина Хабарова

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