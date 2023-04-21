В тюменском себе ввели карантин по бешенству

В селе Яровское (Казанский район, Тюменская область) с 21 апреля ввели карантин по бешенству животных, сообщил информационный центр правительства региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В связи с карантином в селе запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки. Кроме того действует запрет на посещение территории посторонними лицами.

Напомним, с 11 апреля карантин по бешенству ввели в селе Шабаново (Омутинский район Тюменской области). В соседнем регионе — ХМАО-Югре — сегодня выявили бешенство лисы. Как сообщили в Природнадзоре Югры, для защиты от вируса бешенства специалистами проводится комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, осуществляется вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных.

Диана Сунагатуллина

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