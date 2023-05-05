Оборот рынка апартаментов в Крыму в 2022 году достиг 10,5 млрд рублей

В 2022 году в Крыму было продано около одной тыс. апартаментов. В денежном выражении оборот рынка оценивается в 10,5 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила директор по исследованиям консалтинговой компании MACON Ольга Змиевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Республики Крым Фото: Администрация Республики Крым

Средняя стоимость апартаментов в районе Большой Ялты на начало 2023 г. составила 307 тыс. руб. за кв. м, в остальном Крыму в среднем 234 тыс. руб.

«Клиенты приобретают апартаменты как с целью инвестирования средств – арендный бизнес, так и для собственного отдыха у моря»,— рассказала директор по маркетингу ГК «Монолит» Дарья Осадчая. По словам эксперта, структура спроса по регионам неравномерная: Евпатория и Алушта даже в период сильного падения спроса на рынке недвижимости в Крыму показывали рост.

«Сейчас, как это ни удивительно в текущей политической и экономической ситуации, в сегменте премиум в Крыму нет снижения цен (в отличие от других типов объектов). Застройщики выполняют обычную процедуру подготовки к летнему сезону, открывают рестораны, СПА и другие инфраструктурные объекты, выполняют свои обязательства перед собственниками, уже купившими апартаменты»,— говорит гендиректор компании «ДОБРО-ПЛЮС» Иван Шариков.

Директор ООО «Ривьера Девелопмент» Сергей Асташкин считает, что для полной реализации потенциала полуострова в плане развития рынка апартаментов нужно активнее развивать инфраструктуру региона, включая транспортную, коммунальную и социальную. «В целом, успешное развитие рынка апартаментов в Крыму требует комплексного подхода и совместных усилий со стороны государства, бизнеса и общества. Необходимо создать благоприятные условия для инвестирования и развития рынка, а также улучшить качество жизни и условия для бизнеса в регионе»,— уверен Сергей Асташкин.

Маргарита Синкевич

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