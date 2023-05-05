В 2022 году объем строительства апартаментов в Крыму удвоился

В Крыму объем строительства апартаментов по итогам 2022 года по отношению к предшествующему аналогичному периоду увеличился почти в два раза. Об этом «Коммерсантъ-Кубань» сообщила директор по исследованиям консалтинговой компании MACON Ольга Змиевская.

По данным на начало 2023 года, в рамках апартаментных комплексов велось строительство 403 тыс. кв. м (значение включает только площадь апартаментов). Доля сегмента в общем объеме строительства многоквартирного жилья полуострова составила около 30%.

«В стадии строительства на полуострове находилось 24 объекта с апартаментами в составе, в том числе 13 из них (или 54% от общего объема строительства) — в районе Большой Ялты. Также апартаментные комплексы строились в Евпатории, Севастополе, Феодосии, Саки и Судаке. Большую часть составили апартаменты бизнес-класса (15 объектов или 63% от общего объема) и комфорт-класса (8 объектов или 33%). Кроме того, строится один элитный объект (4%)»,— рассказала Ольга Змиевская.

По мнению представителя по продажам девелоперской компании «Перспектива» Анастасии Огневой, рынок апартаментов в Крыму находится на стадии активного развития и обладает большим потенциалом. «Создавать комфортные условия для проживания в современных и инфраструктурно оснащенных проектах с сервисом доверительного управления важно и нужно, но самое главное — нужно создавать места притяжения. Крым имеет уникальную природу, более тысячи достопримечательностей и "места силы". Однако, помимо этого, необходимо развивать индустрию спорта и творчества, в том числе привлекая медийные сообщества и авторитетные личности в данных сферах»,— считает Анастасия Огнева. Эксперт добавила, что также важно развивать логистику, наполнять регион сетевыми магазинами, привлекать крупных рестораторов.

«Сейчас доля рекреационной недвижимости составляет чуть более 20% и с началом сезона стабильно показывает рост, даже несмотря на приграничную обстановку. Крым надежно защищен и потребители по-прежнему выбирают наш курортный регион для жизни, отдыха и инвестиций»,— уверена директор по маркетингу ГК «Монолит» Дарья Осадчая. Она оценивает рынок апартаментов в Крыму как стабильный. «На полуострове достаточно широкая экспозиция рекреационной недвижимости на первичном рынке, неспешно “заходят” материковые застройщики, которые открывают продажи своих объектов в комфорт- и бизнес-сегментах»,— заключает эксперт.

Маргарита Синкевич

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