На юге Екатеринбурга ради строительства нового микрорайона переводят землю под многоэтажки

В Екатеринбурге ради застройки урочища Попов лог в южной части города меняют правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Как указанно в документах, на земельных участках хотят установить территориальные зоны под малоэтажную, среднеэтажную и многоэтажную застройки. Кроме того, там хотят установить зоны под объекты общего образования, зоны отдыха и другое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, до 2035 года между участками лесных парков «Нижне-Исетский» и «Южный» в 2 км от микрорайона Рудный планируют построить район на 15 тыс. жителей. Всего на территории хотят построить 450 тыс. кв. м жилья.

Проектом занимается ООО «КомплектТехМаркет». Согласно сервису Kartoteka.ru, директором компании является Богдан Новорок.

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