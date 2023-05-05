Bloomberg: глобальные цены на продовольствие выросли впервые за год

Индекс цен на продовольствие ООН по итогам апреля вырос на 0,6%, пишет Bloomberg. Заметно выросли цены на сахар на фоне плохой погоды и сокращения потребления удобрений, тогда как зерно и молочные продукты подешевели.

Как отмечает агентство, зафиксированный в апреле рост может вызывать опасения по поводу продовольственной инфляции, которая не так давно замедлилась в Кении, Германии, Австралии и других странах.

За год индекс ООН упал на 20% после резкого роста до рекордных значений весной прошлого года, когда началась российская военная операция. При этом во многих регионах цены на продовольствие по-прежнему остаются исторически высокими.

Олеся Павленко