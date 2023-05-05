«Добавляет стоимости и необычная история часов»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об Patek Philippe Reference 96 Quantieme Lune, которые принадлежали Айсиньгеро Пуи, последнему императору династии Цин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: phillips.com Фото: phillips.com

Компания Phillips в сотрудничестве с Bacs & Russo раскрыла детали первой серии часовых аукционов, которые пройдут в Гонконге. Несколько артефактов, некогда принадлежавших Айсиньгеро Пуи, последнему императору династии Цин, будут выставлены на знаковый тематический аукцион под названием «Императорская продажа Patek Philippe». Торги состоятся 23 мая.

Возглавит их лот Patek Philippe Reference 96 Quantieme Lune с оценкой свыше $3 млн. Эти часы, убеждены устроители аукциона, можно считать одними из самых исторически важных винтажных Patek Philippe нашего времени.

Это одни из всего восьми известных экземпляров и одни из трех с такой же конфигурацией циферблата. Добавляет стоимости и их необычная история: последний император династии Цин подарил эти часы своему переводчику, известному востоковеду Георгию Пермякову, когда император находился в плену в Советском Союзе (1945-1950). В ходе трехлетних исследований последний факт подтвердили несколькими найденными историческими и современными свидетельствами.