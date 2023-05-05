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Коммерсантъ FM
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«Спорт должен стать электрическим»

Дмитрий Гронский — о скульптуре Spirit Reborn

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о деятельности автомобильного бренда MG, в том числе о значении созданной им композиции «Возрождение духа».

Фото: MG

Фото: MG

Когда в 2005 году китайские товарищи из компании Nanjing Automobile покупали британскую автомобильную марку MG почти за $90 млн, то, вероятно, отдавали себе отчет в том, что приобретают не архаичное производство в университетском городе Оксфорд, а в первую очередь громкое имя.

В 2024 году бренд отпразднует 100-летний юбилей. На счету моделей MG, а их почти за век было выпущено немало, 43 мировых рекорда скорости. И вообще эта марка британских машин, впрочем, как и многие автопредставители Туманного Альбиона, прочно ассоциируется с автоспортом.

Но сейчас, в преддверии 2035 года, когда в Европе введут запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей, спорт тоже должен стать электрическим. Вот эту идею и попыталась реализовать лондонская студия MG Advanced Design в сотрудничестве с британским художником Джонни Эмброузом. Совместно они разработали художественную скульптуру под названием Spirit Reborn — «Возрождение духа».

Одной своей стороной, которая называется Spirit, композиция напоминает силуэт культового автомобиля MGB родом из 50-х прошлого века, о чем говорят такие элементы дизайна, как круглые фары и сигарообразный кузов. Другой стороной, которая Reborn, нам показывают как бы прототип будущего электрического родстера, который будет создан в обозримом будущем под маркой MG.

Сегодня под этим брендом выпускаются обычные легковые автомобили. Но в планах есть что-то спортивное, соответствующее почти 100-летней истории марки. Предыдущим шагом в этом направлении было концептуальное купе MG Cyberster, дебютировавшее на Шанхайском международном автосалоне 2021 года. Теперь вот скульптура.

Почему мы сегодня говорим об этой истории? Вероятно, потому, что сотрудничество с китайскими партнерами может иметь разные формы. Можно на их деньги развивать собственную идентичность. А можно, несмотря на имеющийся исторический опыт и вполне харизматичные и уважаемые в прошлом модели, просто лепить свою эмблему на китайские автомобили.

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