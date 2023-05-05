Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о проекте Музея русского импрессионизма, который просто невозможно пропустить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Музей русского импрессионизма Фото: Музей русского импрессионизма

Я забегаю вперед, но в данном случае просто не могу утерпеть: в начале июня в московском Музее русского импрессионизма откроется выставка, которую можно сопроводить пометкой «must see» с тремя восклицательными знаками. То есть надо смотреть обязательно.

Кураторы дали экспозиции название «Выбор Добычиной». Дама с говорящим именем Надежда Добычина была в начале XX века в Петербурге-Петрограде выдающимся галеристом и куратором. Вообще-то Надежда Евсеевна Фишман родилась в Орле в 1884 году и отучилась на курсах Лесгафта на биологическом отделении. Но в 1911 году решила открыть бюро для посреднических услуг между публикой и художниками.

В ее художественном бюро в Доме Адамини, который располагается в комплексе классицистических особняков, выходящих аккурат на Марсово поле, в 1910-е годы состоялась персональная экспозиция Наталии Гончаровой и «Последняя футуристическая выставка картин “0,10”», на которой, как вы наверняка помните, впервые был показан «Черный квадрат» Казимира Малевича, родился супрематизм и вообще все современное визуальное искусство.

Авторы проекта обещают познакомить московских зрителей впервые, если я не ошибаюсь, с основными проектами «Бюро Добычиной» — от «Постоянной выставки современного искусства» с работами мирискусников и авангардистов до персональной посмертной экспозиции Николая Кульбина, художника и теоретика авангарда, близкого друга галериста.

Предположительно, в начале 1919 года бюро прекратило существование, а вот Добычина продолжала мирно работать в музеях: сначала в Ленинграде, в Русском; а после в Москве, в Музее революции. Такая ирония судьбы. Умерла она в 1950-м.

Устроители привезли работы из 40 музеев и собраний страны и ближнего зарубежья. Выставка обещает стать грандиозной. И будет, кстати, сопровождаться «тактильными станциями» с объемными макетами картин, а также одорологическими инсталляциями: запахами, специально созданными парфюмерами мотивам четырех картин Гончаровой, Машкова, Фалька и Розановой.