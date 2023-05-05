Здания и станки Воронежского стеклотарного завода выставлены на торги почти за 351 млн рублей

Принадлежавший обанкротившемуся владимирскому ООО «Раско» воронежский стеклотарный завод выставлен на торги в форме открытого аукциона за 350,7 млн руб., следует из сообщения конкурсного управляющего Евгения Желнина. Заявки принимаются до 16 июня, подведение итогов намечено на 22 июня.

Активы завода хотят продать одним лотом. Часть их находится в залоге у двух компаний — аффилированого с крупнейшим застройщиком Воронежской области «Домостроительным комбинатом» (ДСК) ООО «Строительно-финансовая компания» (СФК) и владимирского ООО «Экспо гласс». В залоге у СФК оказалась недвижимость: три земельных участка общей площадью 33,2 тыс. кв. м и шесть зданий на 39,2 тыс. кв. м. У «Экспо гласса» в залоге находится движимое имущество — кабельные линии, лифты, заборы и оборудование.

Кроме того, в составе лота продаются беззалоговые активы. Среди них —участок на 881 кв. м, асфальтовое покрытие на 3,1 тыс. кв. м, право аренды 4,19% участка на 2,9 тыс. кв. м, автомобили, различное оборудование, мебель и градирня.

Воронежское предприятие «Раско» остановилось после в 2018 году после после отключения газа за долги в 83 млн руб. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями на предприятии (ч.2 ст. 201 УК РФ, до четырех лет лишения свободы): по версии следствия, с ноября 2017 года «неустановленные лица» из числа руководства завода умышленно перестали оплачивать договоры на поставку газа и направляли доход на иные нужды, а также «на личные цели учредителей и руководителей указанной организации». Владимирское ведомство занялось расследованием дела о сокрытии средств руководством (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Иск о банкротстве компании поступил в арбитражный суд Владимирской области. Банкротом «Раско» признали в апреле 2022 года.

Об интересе застройщика к площадке воронежского стеклотарного завода читайте в публикации «Ъ-Черноземье «ДСК собирает бутылки».

Мария Старикова