Пострадавшие от огня здания на улице Куйбышева в Сарапуле готовятся снести

В Сарапуле идет подготовка всех необходимых документов для сноса остатков задний на улице Куйбышева, где 2 мая произошел пожар. Как сообщает пресс-служба администрации города, в настоящее время доступ в поврежденные огнем здания ограничен.

Жителям поврежденных зданий оказывается вся необходимая помощь. Всего в администрацию города обратились 24 семьи из 37 проживающих. В частности, 18 семей нуждаются в жилье, трое обеспечены жилплощадью из маневренного фонда города. Сформированы продуктовые наборы и выдаются всем обратившимся гражданам. Для всех пострадавших оформляются документы на материальную помощь.

Напомним, пожар в двух домах барачного типа на ул. Куйбышева произошел 2 мая около 17:57. Ликвидировать возгорание удалось в 22:16. К тушению привлекалось более 50 человек и 20 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.