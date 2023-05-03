Жильцов двух сгоревших домов в Сарапуле обеспечат вещами и помогут в восстановлении документов

Жильцов двух деревянных зданий на ул. Куйбышева в Сарапуле, где накануне произошел пожар, обеспечат вещами и продуктами питания. Соответствующее поручение главе города Виктору Шестакову дал руководитель Удмуртии Александр Бречалов.

«Сейчас большинство семей решили остановиться у родственников. Две разместятся в комплексном центре социального обслуживания населения»,— рассказал господин Бречалов в Telegram.

Кроме того, жильцам пострадавших строений помогут оперативно восстановить документы и подготовить бумаги для оказания материальной помощи.

Напомним, пожар в двух домах барачного типа на ул. Куйбышева произошел 2 мая около 17:57. Ликвидировать возгорание удалось в 22:16. К тушению привлекалось более 50 человек и 20 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.