Лавров: Россия ответит на атаку БПЛА на Кремль не разговорами, а делом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия ответит делом на атаку БПЛА на Кремль, а не «разговорами о том, casus belli это или нет». По его мнению, заявлениям Украины и США о непричастности к атаке не стоит верить.

«Это явно был враждебный акт, совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы. Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями. У нас терпения много — есть такая пословица: "Русские долго запрягают" и так далее»,— сказал господин Лавров на брифинге.

«Если вы думаете, что если США и Украина отвергли обвинения, то мы должны перестать думать о том, что мы знаем о случившемся. Этого не будет. Способность наших украинских и западных друзей врать очень хорошо известна»,— сказал Сергей Лавров. Он добавил, что обратил внимание на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что его страна не будет диктовать Украине методы, которыми она должна защищать свой суверенитет.

Сергей Лавров подчеркнул, что урегулирование на Украине не упирается в линию соприкосновения на Донбассе. По его словам, «некоторые хотят заморозить эту линию и дальше начать думать, как быть в последующем». Однако, по мнению министра, без разрешения «главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию», кризис на Украине и в других частях мира разрешить не получится.

3 мая пресс-служба Кремля заявила об атаке двух БПЛА на кремлевскую резиденцию президента. Дроны вывели из строя. По словам пресс-службы, Владимира Путина в этот момент в Кремле не было. Ответственность за атаку в Кремле возложили на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности Киева к инциденту.

Подробнее об атаке на Кремль — в публикации «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».