Корью в Кузбассе заболели 35 человек

В Кузбассе на начало мая зарегистрировано 35 случаев заболевания корью, в том числе 24 выявлены у пациентов до 18 лет. Наибольшее число диагнозов поставлены жителям Прокопьевска – 25, пять человек заболели в Новокузнецке, четыре в Топкинском муниципальном районе и один в Кемерове, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вирус, в частности, диагностирован у четырех человек, прибывших из Таджикистана, а также у двоих из Новосибирской области и одного из Таиланда.

Ранее Роспотребнадзор Красноярского края сообщил о двух случаях заболевания корью – диагноз поставлен грудному ребенку из Норильска и 32-летнему жителю Дивногорска. Всего на территории региона вирус подтвержден у девяти пациентов.

В Новосибирской области, по данным заместителя министра здравоохранения Татьяны Анохиной, на начало апреля Роспотребнадзор выявил в регионе 11 очагов кори — всего 105 заболевших. В Томской области с начала года зарегистрировано 25 случаев кори, в Алтайском крае заболели 32 человека, почти все они уже здоровы.

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Лолита Белова, Игорь Лавренков, Кемерово