Дмитрий Воронков открыл «Колумбус»

Первой заметной потерей КХЛ в нынешнее межсезонье стал Дмитрий Воронков. Один из самых ярких молодых форвардов лиги, только что выступавший в финале Кубка Гагарина за «Ак Барс», отправился в клуб НХЛ «Колумбус Блю Джекетс». Его статус аутсайдера, проводящего кадровую перестройку, обеспечивает Воронкову хорошие шансы на попадание в основу, где рядом с ним будут играть два других отечественных форварда — Кирилл Марченко и Егор Чинахов.

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«Колумбус Блю Джекетс» объявил о подписании двухлетнего контракта с выбранным им на драфте 2019 года российским форвардом Дмитрием Воронковым, в апреле выступавшим за «Ак Барс» в проигранной казанцами финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА. Комментируя его, генеральный менеджер «Колумбуса» Ярмо Кекалайнен назвал Воронкова «большим, сильным нападающим, который может играть как в центре, так и на краю», обладает универсализмом и провел «потрясающий сезон» в КХЛ.

Для отечественной лиги отъезд этого хоккеиста — безусловная потеря. 22-летний Воронков является одним из самых ярких молодых российских форвардов. До отстранения сборной России от участия в международных соревнованиях прошлой весной он, несмотря на возраст, успел сыграть за нее на чемпионате мира 2021 года и Олимпиаде 2022-го в Пекине, где она завоевала золото. В «Ак Барсе» же Воронков входил в число лидеров. В минувшем регулярном чемпионате с 18 голами он был третьим снайпером команды, а голов победных забил больше всех — 5. В play-off Воронков также выглядел очень хорошо. В 24 матчах он набрал 12 очков, 8 раз поразив ворота соперников: это — 5-й показатель в лиге.

В пользу того, что Дмитрию Воронкову удастся сразу закрепиться в основе «Колумбуса», помимо его бэкграунда говорят два фактора.

Первый — стиль игры нападающего, идеально подходящий для НХЛ. Воронков чрезвычайно эффективно идет в борьбу и играет на пятачке, неплохо при этом контролируя шайбу.

Второй фактор — статус «Колумбуса».

В прошедшем регулярном первенстве этот клуб поделил с «Чикаго Блэкхокс» второе с конца место в сводной таблице и явно настроился на масштабную кадровую перестройку, на то, чтобы по максимуму освежить состав игроками с перспективой. При этом у «Колумбуса» уже есть удачный опыт с интеграцией в него российских сверстников Дмитрия Воронкова, впервые очутившихся в НХЛ. В предыдущем сезоне в «Колумбусе» быстро адаптировался Егор Чинахов, который, правда, большую часть сезона нынешнего пропустил из-за травмы. А в следующем чемпионате неожиданно выстрелил Кирилл Марченко. Марченко подключили к основе уже по ходу первенства, и он в 59 сыгранных матчах забил 21 гол: это — третий результат в клубе, который испытывает острую необходимость в опасных нападающих.

Алексей Доспехов