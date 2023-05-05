ГИБДД предупреждает об обледенении мостов и виадуков в Ярославле

Управление ГИБДД по Ярославской области предупредило водителей о возможном обледенении мостов и виадуков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Октябрьский мост

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Октябрьский мост

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее отмечал «Ъ-Ярославль», в майские праздники в регионе ожидаются заморозки. Температура в ночные часы может опускаться до -6 градусов. Причем ночные минусовые температуры будут сменяться кратковременными дождями в течение дня.

«При отрицательной температуре воздуха в первую очередь обледенению подвержены мосты, путепроводы и виадуки. Госавтоинспекция обращает внимание водителей транспортных средств, особенно при проезде данных инженерных сооружений, подъездах к светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам, на соблюдение установленного скоростного режима и дистанции, а также необходимость избегать резких маневров и торможений, учитывать дорожные и метеорологические условия»,— сообщили в управлении ГИБДД по Ярославской области.

Андрей Иванов