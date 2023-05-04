В ярославском МЧС предупредили о заморозках в майские праздники

ГУ МЧС по Ярославской области распространило предупреждение о заморозках в регионе в течение майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ГУ МЧС по Ярославской области
Фото: Ъ-Ярославль
В областном управлении МЧС ссылаются на синоптиков. По их сведениям минусовые температуры будут в ночные и утренние часы, причем в течение пяти ближайших дней.
«По данным Ярославского гидрометцентра в период с 5 по 9 мая по Ярославской области в ночные и утренние часы ожидаются заморозки -6…-1 градусов»,— отметили в ГУ МЧС по Ярославской области.