В Екатеринбурге на площади 2 тысячи квадратных метров горят складские помещения

На улице Базальтовая в Екатеринбурге горит промплощадка, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. Изначально там загорелся пластиковый мусор, но огонь перешел на два складских помещения, где находятся легковоспломеняющиеся жидкости и резина. Площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

Информации о пострадавших не поступало. Идет наращивание группировки сил и средств пожарной охраны на месте возгорания.

Напомним, 4 мая на улице Фронтовых Бригад в Екатеринбурге произошел пожар на промышленной площадке. На площади 100 кв. м. горела металлическая стружка и сухая растительность. В тушении были задействованы пять единиц спецтехники и 27 человек личного состава. Пострадавших не было.

Диана Сунагатуллина

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