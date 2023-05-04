В Екатеринбурге на площади 100 кв. метров загорелась промплощадка

На улице Фронтовых Бригад в Екатеринбурге произошел пожар на промышленной площадке. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 100 кв. м. горит металлическая стружка и сухая растительность. Пострадавших нет.

Спасатели локализовали пожар за час. Для тушения пожара применяется пенная атака. Задействованы пять единиц спецтехники и 27 человек личного состава.

Ранее в Екатеринбурге произошел пожар на складе готовой продукции на улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге. Из-за угрозы распространения огня на соседние строения к месту вызова техника и личный состав прибыли по повышенному рангу пожара, который по прибытии пожарных не подтвердился. Пострадавших нет.

Диана Сунагатуллина

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