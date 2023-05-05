Жительницу Красноярска, заказавшую убийство своих детей из-за квартиры, арестовали на два месяца

Ленинским районным судом Красноярска 67-летней пенсионерке, подозреваемой в организации заказного убийства собственной дочери, назначен арест на два месяца.

Ранее женщину задержали и предъявили обвинение в организации приготовления убийства по найму (ст. 33, ст. 30, ст. 105 УК РФ). По данным краевого управления Следственного комитета России (СКР), подозреваемая решила избавиться от 48-летней дочери, желая завладеть ее квартирой. О своих планах она рассказала знакомому мужчине, чтобы тот помог ей найти «киллера». С этого момента действия злоумышленницы находились под контролем сотрудников полиции.

За расправу над дочерью пенсионерка пообещала заплатить «киллеру» 80 тыс. руб. Также, по версии следствия, женщина намеревалась совершить убийство своего 45-летнего сына.

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Лолита Белова