В Красноярске задержана женщина, заказавшая убийство своих детей из-за квартиры

67-летнюю пенсионерку из Красноярска задержали по подозрению в организации убийства дочери и сына. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным краевого управления Следственного комитета России (СКР), в апреле подозреваемая стала подыскивать исполнителя убийства свой 48-летней дочери, желая завладеть ее квартирой. О своих планах она рассказала знакомому мужчине, чтобы тот помог ей найти «киллера». С этого момента действия злоумышленницы находились под контролем сотрудников полиции.

19 апреля мужчина организовал встречу предполагаемой заказчицы с «исполнителем» убийства в парке по улице Одесская, в ходе которой они обсудили детали и способ совершения преступления. За расправу над дочерью пенсионерка пообещала заплатить «киллеру» 80 тыс. руб.

3 мая «исполнитель» инсценировал убийство женщины, в качестве доказательства, что она мертва, он передал подозреваемой сумку дочери. В этот же день злоумышленница произвела расчет с «киллером», после чего была задержана сотрудниками уголовного розыска горУМВД. В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по ст. 33, ст. 30, ст. 105 УК РФ (организация приготовления убийства по найму).

Следствие располагает данными о намерении женщины также совершить убийство своего 45-летнего сына, версия проверяется, сообщили в управлении СКР.

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Илья Николаев