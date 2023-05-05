Песков: Совбез обсудит атаку БПЛА на Кремль

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль, вероятнее всего, будет обсуждаться на малом заседании Совета безопасности России сегодня, 5 мая. По его словам, комментарий президента Владимира Путина об атаке обязательно покажут.

«Я не знаю, если они будут, мы обязательно их покажем, конечно, но то, что будет так или иначе обсуждаться, ну, опять же, можно с большой долей уверенности это предположить»,— сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла.

3 мая пресс-служба Кремля сообщила, что два беспилотника атаковали кремлевскую резиденцию президента, Владимира Путина в этот момент там не было. Ответственность за атаку российские власти возложили на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности Киева к инциденту.

Подробнее об атаке на Кремль — в публикации «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».

Олеся Павленко