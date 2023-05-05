Бастрыкин запросил доклад по итогам расследования расселения 450 семей в поселке Южном

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела о нарушении прав жителей многоэтажки в поселке Южном Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Жители многоквартирного дома №36/б на улице Мира в поселке Южном Динского района повторно обратились к главе СКР по вопросу лишения их единственного жилья. В связи с этим руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову поручили представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также мерах к восстановлению жилищных прав граждан.

В 2014 году по судебному решению дом ввели в эксплуатацию без подключения к коммуникациям. В 2022 году глава сельского поселения оспорил судебный акт и доказал, что при строительстве дома были допущены нарушения. Из-за этого около 450 семей, среди которых пенсионеры, инвалиды и вынужденные переселенцы с маленькими детьми, окажутся лишены права собственности на единственное жилье. Сами жильцы считают, что новое судебное решение было принято на основании сфальсифицированной экспертизы.

В конце 2022 года эта информация распространилась в СМИ. Тогда в СУ СК по Краснодарскому краю организовали ее проверку. Было возбуждено уголовное дело, однако, по мнению жильцов, его расследование не дало положительного результата. Глава СКР поставил ситуацию на контроль.

Татьяна Ручкина

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