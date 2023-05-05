Глава Воловского района Липецкой области пришел в себя после мартовского ДТП

Глава Воловского района Никита Соловьев, в конце марта пострадавший в ДТП, пришел в себя. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале господина Соловьева со ссылкой на информацию от супруги чиновника Анастасии.

«Это было очень сложное испытание, но мой муж справился. Долгое время он находился в крайне тяжелом состоянии, но сейчас мой Никита снова со мной. Низкий поклон медикам Липецкой областной клинической больницы и национального центра нейрохирургии имени Бурденко в Москве. Благодаря их усилиям мой муж уверенно возвращается к прежней жизни»,— приводит канал слова Анастасии Соловьевой.

Теперь Никите Соловьеву предстоит пройти реабилитацию.

В конце марта Никита Соловьев вместе с сотрудницей районной администрации ехал на служебном автомобиле на сход граждан в село Ломигоры. На автодороге Волово-Юрское автомобиль въехал в едущий впереди «КАМАЗ», который «совершил неожиданный маневр». Чиновница была направлена в межрегиональный хирургический центр в Тербуны «для проведения небольшой операции», рассказали в облправительстве.

Мария Старикова