Состояние пострадавшего в ДТП главы Воловского района Липецкой области остается стабильно тяжелым

Пострадавший 21 марта в дорожно-транспортном происшествии глава Воловского района Липецкой области Никита Соловьев находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщили в правительстве региона. Чиновник получает лечение в областной клинической больнице.

Накануне Никита Соловьев вместе с сотрудницей районной администрации ехал на служебном автомобиле на сход граждан в село Ломигоры. На автодороге Волово-Юрское автомобиль въехал в едущий впереди «КАМАЗ», который «совершил неожиданный маневр». Чиновница направлена в межрегиональный хирургический центр в Тербуны «для проведения небольшой операции», рассказали в облправительстве.

Олег Мухин

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